Власти Швейцарии в пятницу объявили об усилении ограничительных мер из-за роста случаев заболевания COVID-19, а также о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон" в стране, информирует английская газета The Guardian.

"Федеральный совет оценивает ситуацию как крайне критичную... Появление варианта "омикрон" ставит новые задачи в рамках борьбы с пандемией", - цитирует The Guardian слова представителей правительства.

В связи со складывающейся ситуацией власти расширят требование по ношению масок и предъявлению сертификатов о вакцинации: маски нужно будет носить везде, где требуются сертификаты, передает The Guardian.

На данный момент в Швейцарии подтверждены три случая заражения штаммом "омикрон".

Ранее Швейцария ввела ограничения на въезд путешественникам из 23 стран. Ожидается, что их снимут с 4 декабря.

Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Швейцарии более 1 млн человек заболели коронавирусом, около 11,6 тыс. скончались, а 867,8 тыс. выздоровели.