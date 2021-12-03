Власти Швейцарии в пятницу объявили об усилении ограничительных мер из-за роста случаев заболевания COVID-19, а также о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон" в стране, информирует английская газета The Guardian.
"Федеральный совет оценивает ситуацию как крайне критичную... Появление варианта "омикрон" ставит новые задачи в рамках борьбы с пандемией", - цитирует The Guardian слова представителей правительства.
В связи со складывающейся ситуацией власти расширят требование по ношению масок и предъявлению сертификатов о вакцинации: маски нужно будет носить везде, где требуются сертификаты, передает The Guardian.
На данный момент в Швейцарии подтверждены три случая заражения штаммом "омикрон".
Ранее Швейцария ввела ограничения на въезд путешественникам из 23 стран. Ожидается, что их снимут с 4 декабря.
Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Швейцарии более 1 млн человек заболели коронавирусом, около 11,6 тыс. скончались, а 867,8 тыс. выздоровели.
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