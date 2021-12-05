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Здравоохранение 05.12.2021 12:42

В России более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 32 тыс. 602 случая, умерли за сутки 1 тыс. 206 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 32 тыс. 602 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 285 (7,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 301 новый случай COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 420, в Московской области - 2 тыс. 096.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 206 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 61, в Московской области - 57.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 801 тыс. 613 случаев коронавирусной инфекции, 281 тыс. 278 умерших и 8 млн 502 тыс. 406 выписанных, в том числе 30 тыс. 593 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 184 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 228 млн тестов на COVID-19, из них 587 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 704 тыс. 183 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]