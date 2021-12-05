Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Среди прибывших из ЮАР граждан у девяти выявлен коронавирус, они размещены в обсерваторе, каким конкретно штаммом они болеют, в настоящее время устанавливается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух прибывших вечером 3 декабря частным самолетом из ЮАР ПЦР-тестом был о обнаружен коронавирус, всех поместили в обсерватор.

Отмечается, что Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с возращением граждан России из стран африканского региона.

Так, 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

"На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование", - сказано в сообщении.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Пока в РФ, по официальным данным, штамм "омикрон" COVID-19 не обнаружен.