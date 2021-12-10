Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК - министр

Официальный Киев заинтересован в расширении двусторонних отношений с Баку в сфере АПК, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
«В Азербайджане интенсивно развивается аграрный сектор, и мы хотим выстроить наши взаимоотношения в долгосрочной перспективе. Мы на первом этапе планируем концепцию сотрудничества до 2030 года. Азербайджан в сфере АПК проводит системные реформы и мы считаем важным деловой союз в ряде направлений этого сектора, в частности, удобрений и производства систем орошения», - сказал Лещенко в интервью гостелеканалу AzTV.
Он также отметил, что Украина заинтересована в использовании опыта Азербайджана в секторе АПК.
Кроме этого, Лещенко подчеркнул, что Киев планирует оказывать поддержку Азербайджану в вопросе инвестиций и интеграции новейших технологий.
«Для достижения результатов в развитии двустороннего сотрудничества в сфере АПК, необходима совместная работа. Украина готова поделиться инновациями, научными знаниями, поскольку Азербайджан демонстрирует развитие, и мы как дружественная страна будем рады принять участие в процессе прогресса», - подчеркнул Лещенко.
Согласно данным ГТК Азербайджана, объем азербайджано-украинского взаимного товарооборота по итогам января-октября 2021 года составил $784,402 млн, что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года.
Х.Насирзаде
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