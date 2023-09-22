В ЕК с оптимизмом ожидают урегулирования спора Украины с соседями по сельхозэкспорту

Координационная платформа по украинской сельхозпродукции обсуждает в пятницу завершение работы над планом действий по урегулированию аномалий, созданных украинским агроэкспортом в ЕС, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер.
"С учетом обмена мнениями, происходившего до сих пор, который был очень конструктивным, дальнейшее представляется в хорошем виде. В ближайший четверг будет еще одно заседание платформы. Мы пригласим все заинтересованные страны и сможем завершить план действий, чтобы реализовать его как можно скорее. Есть очень конструктивный подход всех сторон. Мы очень интенсивно работали на этой неделе, и мы надеемся суметь урегулировать ситуацию очень быстро", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
На вопрос, не будут ли некоторые затронутые данной проблемой страны, в первую очередь Польша, бойкотировать это совещание, как об этом сообщал ряд СМИ, Гарсия Феррер ответила: "Мы полагаем, что все стороны будут присутствовать. Мы с ними со всеми работали на этой неделе и думаем, что они все будут с нами".
Отвечая на просьбу описать, в чем заключается план, она напомнила, что он разработан Украиной, передан Еврокомиссии и обсуждался на платформе 18 сентября.
"В нем различные аспекты. Прежде всего, предусмотрен обмен данными об экспорте по четырем продуктам (пшенице, кукурузе, рапсу и семенам подсолнечника - ИФ) как минимум, но, возможно, и другие продукты тоже будут охвачены", - сообщила представитель ЕК.
"Кроме того, будет вестись информационная работа с собственными производителями, чтобы донести до них уязвимость положения в соответствующих секторах соседних стран", - продолжила Гарсия Феррер.
"Далее: запланирован сбор данных о местах назначения экспорта. И, наконец, последний, особенно важный пункт, над которым мы еще работаем, - проверка и авторизация по четырем продуктам, бывшим до этого объектом превентивных мер с европейской стороны", - объяснила пресс-секретарь.
Она уточнила, что этот план отвечает на обеспокоенности пяти стран Евросоюза - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Еврокомиссия 15 сентября не продлила эмбарго на экспорт зерновой продукции Украины в соседние страны, считая, что Киев способен урегулировать этот кризис на основе собственного плана действий.
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