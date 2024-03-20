Совет ЕС и Европарламент договорились усилить защитные меры при импорте агропродукции из Украины

Совет ЕС и Европарламент договорились о расширении защитных мер в отношении импорта в Евросоюз украинской агропродукции.

Как отмечается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в среду, ЕС решил "укрепить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления гарантий, уже включенных в действующее постановление о временных мерах по либерализации торговли, чтобы принять во внимание любое неблагоприятное воздействие на рынок одного или нескольких государств-членов ЕС, а не только на рынок ЕС в целом, как это происходит сейчас".

Сообщается, что новая автоматическая защита будет добавлена также для таких чувствительных продуктов, как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

При этом Совет ЕС объявил о достижении соглашения с Европарламентом о продлении действующего с 2022 года особого режима торговли с Украиной.

"Председательство совета и переговорщики Европарламента предварительно договорились продлить приостановку действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года", - говорится в коммюнике.

"Автономные торговые меры позволят Украине продолжать получать собственный доход от торговых потоков с ЕС, что важно для поддержки ее экономики в очень сложных обстоятельствах. (...) это поможет Украине в ее долгосрочном восстановлении, а также в постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС", - заявляют в Брюсселе.

Обновленное положение будет применяться с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Комитет Европейского парламента по международной торговле и Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС должны будут в среду подтвердить результаты межведомственных переговоров. В дальнейшем Европарламенту и Совету ЕС предстоит утвердить соглашение.