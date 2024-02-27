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Дальнее зарубежье 27.02.2024 16:56

Европарламент поддержал создание фонда для Украины в 50 млрд евро

Европейский парламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Его средства будут направлены на поддержку Украины и проведение реформ для присоединения страны в будущем к Европейскому союзу.

Соответствующая резолюция была принята во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" резолюцию проголосовали 536 депутатов, "против" 40, воздержались 39. Всего в голосовании приняли участие 615 депутатов.

"Фонд должен тесно связать восстановление, реконструкцию и модернизацию с требованиями и процессом вступления в союз, увязав финансовую поддержку с проведением реформ и инвестиций в целях вступления (в ЕС)", - сказано в документе.

Авторами документа выступили представители комитета по вопросам иностранных дел Михаель Галер (Michael Gahler, Германия) и бюджетного комитета Эйдер Гардиасабаль Рубиал (Eider Gardiazabal Rubial, Испания).

В резолюции отмечается, что поддержка ЕС должна иметь три направления. Первое - финансовая поддержка Украины для реализации реформ и инвестиций, а также для поддержания макрофинансовой стабильности страны. Второе - мобилизация инвестиций и расширение доступа Украины к финансированию. Третье - помощь на пути к европейской интеграции.

В резолюции предусмотрена разработка правительством страны Плана Украины. Этот план, как отмечается в документе, будет представлять собой "последовательный, всеобъемлющий и адекватно сбалансированный ответ на восстановление и модернизацию Украины, поддерживающий ее экономическое, социальное и экологическое восстановление, устойчивое развитие и ее прогресс на пути ко вступлению в союз", в соответствии с целями и требованиями Украинского фонда в 50 млрд евро.

Ожидается, что План Украины, в частности, предоставит другим донорам основу для определения приоритетных областей финансирования восстановления страны.

Деятельность Украинского фонда должна ежегодно оценивать Еврокомиссия.

"Для эффективного мониторинга Украина должна раз в год отчитываться о ходе реализации мероприятий. Такие отчеты, подготовленные правительством, должны быть соответствующим образом отражены в Плане Украины. Соразмерные требования к отчетности должны быть применены к получателям финансирования союза", - говорится в резолюции.

Резолюция еще должна быть утверждена Советом ЕС. Она вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее предложение Еврокомиссии о создании фонда было одобрено Советом ЕС на внеочередном заседании 1 февраля, так как на плановом заседании, которое прошло в декабре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал это решение.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ФОНД


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