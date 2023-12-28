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АПК 28.12.2023 20:14

Украина стала третьим по величине поставщиком агропродукции в ЕС

Украина, в 2022 году получившая право на беспошлинные поставки продовольствия в ЕС, в текущем году стала одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз, сообщило польское издание farmer.pl со ссылкой на отчет Европейской комиссии.

"Украина входит в тройку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в ЕС, согласно отчету Еврокомиссии о международной торговле. В период с января по сентябрь текущего года Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции из Украины на 11% по сравнению с 2022 годом", - написало издание.

Стоимость украинского агроэкспорта в ЕС в январе-сентябре 2023 года достигла 8,75 млрд евро.

"Импорт из Украины показал прирост в период с января по сентябрь по сравнению с 2022 годом (+891 млн евро, или +11%), в основном за счет увеличения импорта зерна", - говорится в отчете Еврокомиссии, который цитирует издание.

Наибольший скачок импорта был зафиксирован в первом полугодии. Причем уже с июня импорт упал ниже уровня 2022 года, а в сентябре почти вернулся к уровню 2021 года, уточняет Еврокомиссия.

По итогам января-сентября Украина в списке крупнейших поставщиков сельхозпродукции в ЕС уступала только Бразилии и Великобритании.

В то же время Украина занимает 14 место среди получателей сельхозпродукции из Европейского союза. В январе-сентябре Украина импортировала продукцию из ЕС на 2,5 млрд евро, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года, отметил farmer.pl.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, АПК, ПОСТАВКИ


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