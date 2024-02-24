Между Западной и Восточной Европой растут разногласия из-за вопроса поставок оружия Украине

Отношения между странами Западной и Восточной Европы становятся все более напряженными из-за проблем с поставками вооружений Украине, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Настроения в дипломатических кругах таковы: если Россия одержит безоговорочную победу на Украине, Западную Европу не простят. Весь европейский интеграционный проект, стартовавший после падения Берлинской стены, окажется под угрозой (...) правительства на западе Европы не понимают, что на востоке им больше доверять не будут, заявил высокопоставленный представитель властей одной европейской страны", - информирует агентство.

Другой источник пояснил, что среди лидеров стран Восточной Европы нарастает раздражение, потому что, по их мнению, на западе Европы, похоже, не чувствуют неотложность задачи немедленно вооружать Украину. Так, по словам нескольких собеседников Bloomberg, Франция вместе с Грецией и Кипром выступили против использования средств ЕС для закупок вооружений у Турции; хотя ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверял, что союз может покупать оружие на международных рынках. В частности, отмечал еще один источник, потенциальным партнером в поставках вооружений может стать Южная Корея.

На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако эти поставки нужно профинансировать. В то же время президент не назвал возможных поставщиков.

Представитель властей одной европейской страны уверял агентство, что, если проблемы с поставками оружия Украине обеспечат успех России, его страна не будет приобретать вооружения у Франции, а предпочтет США, Британию, скандинавские государства, как более надежных поставщиков.

В минувший четверг глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал в интервью Bloomberg, что ЕС до сих пор действует в режиме мирного времени. "Нам нужно перейти к режим экстренной ситуации", - подчеркивал министр.

В то же время, напоминает агентство, ФРГ стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине: на эти цели Берлин выделил 28 млрд евро, в том числе более 7 млрд евро зарезервированы на этот год. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG наращивает выпуск продукции - в Германии и других европейских странах. Однако правительство Германии отказывается передать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus.