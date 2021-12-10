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Регион 10.12.2021 22:53

Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США.

"На сегодня я располагаю реакцией, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

"Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержку имею, я не исключая отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", - добавил глава украинского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, США, ЕС, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]