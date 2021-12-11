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Культура 11.12.2021 18:25

Умер вокалист и гитарист рок-группы The Monkees Майкл Несмит

Американский гитарист, вокалист, писатель и продюсер Майкл Несмит, получивший популярность как один из участников рок-группы The Monkees, умер в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.

Отмечается, что он умер у себя дома. В 2018 году Несмит перенес операцию на сердце.

Майкл Несмит был начинающим музыкантом и долго не мог добиться успеха, пока его не позвали в группу The Monkees, которую продюсеры специально создали для одноименного телевизионного ситкома.

Сериал шел с 1966 по 1968 год, группа продолжила записывать музыку и после его окончания.

Помимо The Monkees Несмит был участником группы First National Band, написал несколько книг, продюсировал для телевидения скетч-шоу Elephant Parts, за что получил "Грэмми" в номинации "Видео года".

Мать Несмита Бетти была машинисткой, она изобрела и запатентовала жидкость-корректор Liquid Paper. Ей удалось организовать производство корректора, в 1978 году она продала компанию Liquid Paper Corporation за $48 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]