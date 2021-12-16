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Внешняя политика 16.12.2021 00:49

Алиев рассчитывает на завершение согласования проекта соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС на предстоящих переговорах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проект соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом согласован более чем на 90%, рассчитывает на согласование оставшейся части на предстоящих переговорах.

Алиев, выступая в среду на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе отметил, что кроме этого Азербайджан с 9 странами ЕС, т.е. порядка с третью стран-членов организации, подписал соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. В 2020-2021гг Баку и Брюссель не вели активных переговоров по соглашению из-за пандемии коронавируса COVID-19 и войны в Карабахе осенью 2020 года.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]