Алиев рассчитывает на завершение согласования проекта соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС на предстоящих переговорах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проект соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом согласован более чем на 90%, рассчитывает на согласование оставшейся части на предстоящих переговорах.
Алиев, выступая в среду на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе отметил, что кроме этого Азербайджан с 9 странами ЕС, т.е. порядка с третью стран-членов организации, подписал соглашения о стратегическом партнерстве.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. В 2020-2021гг Баку и Брюссель не вели активных переговоров по соглашению из-за пандемии коронавируса COVID-19 и войны в Карабахе осенью 2020 года.
А.Азизов
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