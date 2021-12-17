Минимальная заработная плата в Азербайджане с 1 января 2022г составит 300 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение «О дополнительных мерах по защите социального благосостояния населения».
Согласно распоряжению, опубликованного на сайте главы государства, с 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 300 манатов (в настоящее время 250 манатов). Таким образом, со следующего года минимальная зарплата в стране повышается на 20%.
В целом, действие данного распоряжение коснется 800 тыс. человек, в том числе 400 тыс. человек занятых в госсекторе и 400 тыс. человек – в частном секторе.
Объем дополнительного финансирования в связи с повышением минимальной заработной платы составит 460 млн манатов.
За последние три года проведенные социальные реформы, в целом, позволили увеличить минимальную зарплату в 2,3 раза – до 300 манат.
В 2022 году показатель минимальной зарплаты на 43% превысит размер прожиточного минимума (210 манат).
В свою очередь, в 2022 году отношение чистой минимальной зарплаты к чистой среднемесячной зарплате составит 40-41%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 26,5%.
Б.Рустамбеков
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