Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат

16 декабря на Бакинской фондовой бирже состоялась торжественная церемония «Звонок открытия» по случаю первого выпуска облигаций ОАО «Банк Республика» на рынке капиталов.
В ходе проводимого аукциона, со стороны инвесторов был проявлен высокий интерес к облигациям, выпущенным Банком Республика, что в результате привело к росту спроса над предложением на 30% и таким образом спрос составил 12 миллионов 980 тысяч манат. Это, в свою очередь, является еще одним показателем прозрачности деятельности Банка, а также высокого доверия и уверенности клиентов, которые он приобрел за годы работы на рынке.
Во время проведения аукциона инвесторы также изъявили желание приобрести облигации по цене выше номинальной стоимости для получения гарантии своих заявок. В результате, средневзвешенная доходность облигаций составила 8,3%, а средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги была установлена в размере 1000 манатов (купон 8,5%).
Поступления от облигаций будут использованы для финансирования развития реального сектора страны и других проектов, связанных с основной деятельностью Банка.
За 30 лет своей успешной деятельности БанкРеспублика смог завоевать доверие своих клиентов и укрепиться в пятёрке ведущих банков страны. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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