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ТЭК 21.12.2021 23:10

Литовская Ignitis приобрела проект второго ветропарка в Польше, вложит 70 млн евро

Литовская государственная энергетическая группа Ignitis grupe через дочернее предприятие Ignitis renewables приобрела польскую компанию, развивающую парк ветрогенераторов в Польше. Предварительная общая сумма капиталовложений, включая покупку проекта и строительные работы, составит порядка 70 млн евро, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Правление группы во вторник утвердило сделку, завершить ее планируется в ближайшие дни.

Общая мощность парка составляет 50 МВт. Проект получил разрешение на строительство и выиграл на польском аукционе возобновляемой энергии льготный (поощрительный) тариф в размере 237,5 злотого (примерно 51 евро) за 1 мегаватт-час.

Начать коммерческую деятельность ветропарк должен в 2023 году.

Ignitis renewables сейчас принадлежит в Польше компания Pomerania Wind Farm, которая развивает парк ветроустановок в Померании мощностью 94 МВт, а также приобретенный в сентябре прошлого года портфель солнечных электростанций. В Эстонии Ignitis grupe владеет ветропарком на 18 МВт.

Ignitis grupe действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран. Государству принадлежат 73,1% акций группы, в ходе IPO в октябре 2020 года на открытом рынке было размещено 26,9% акционерного капитала.

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Тэги: ЛИТВА, ПОЛЬША, ЭНЕРГОХОЛДИНГ, ВЕТРОПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]