Литовская Ignitis приобрела проект второго ветропарка в Польше, вложит 70 млн евро

Литовская государственная энергетическая группа Ignitis grupe через дочернее предприятие Ignitis renewables приобрела польскую компанию, развивающую парк ветрогенераторов в Польше. Предварительная общая сумма капиталовложений, включая покупку проекта и строительные работы, составит порядка 70 млн евро, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Правление группы во вторник утвердило сделку, завершить ее планируется в ближайшие дни.
Общая мощность парка составляет 50 МВт. Проект получил разрешение на строительство и выиграл на польском аукционе возобновляемой энергии льготный (поощрительный) тариф в размере 237,5 злотого (примерно 51 евро) за 1 мегаватт-час.
Начать коммерческую деятельность ветропарк должен в 2023 году.
Ignitis renewables сейчас принадлежит в Польше компания Pomerania Wind Farm, которая развивает парк ветроустановок в Померании мощностью 94 МВт, а также приобретенный в сентябре прошлого года портфель солнечных электростанций. В Эстонии Ignitis grupe владеет ветропарком на 18 МВт.
Ignitis grupe действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран. Государству принадлежат 73,1% акций группы, в ходе IPO в октябре 2020 года на открытом рынке было размещено 26,9% акционерного капитала.
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