Умер писатель Альберт Лиханов

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни, говорится в сообщении Общественной палаты РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ОП РФ.

Лиханов родился в 1935 году в Кирове. Советский и российский писатель, общественный деятель, сопредседатель Союза писателей России, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", президент Союза общественных фондов "Международная ассоциация детских фондов", председатель общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", созданного указом президента РФ от 6 октября 2020 года.

Первый рассказ Лиханова "Шагреневая кожа" был напечатан в журнале "Юность" в 1962 году. Тогда же он становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля. Позже более 30 лет проработал главредом популярного молодежного журнала "Сфера".

Писал для детей и юношества. Его произведения опубликованы в России тиражом в 30 млн экземпляров. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.