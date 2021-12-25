Католики по всему миру встретили Рождество в условиях ограничений из-за COVID-19

Католики по всему миру встретили Рождество в условиях ограничений из-за распространяющегося штамма "омикрон" COVID-19, сообщают западные СМИ.

В субботу с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане выступил Папа Римский Франциск. Он заявил, что способность людей к социальным отношениям во время пандемии подвергается серьезному испытанию; растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Понтифик верующих не забывать о конфликтах, которые "кажется никогда не заканчиваются, и мы их уже не замечаем". "Мы настолько привыкли к тому, что огромные трагедии проходят беззвучно, и рискуем остаться равнодушными к крикам боли и отчаяния многих наших братьев и сестер", - сказал он.

В Вифлееме, куда традиционно приезжают десятки тысяч верующих католиков со всего мира, чтобы встретить Рождество, в этом году не было туристов. Въезд в этот город, находящийся на палестинских территориях, контролирует Израиль. В этом году власти страны закрыли для туристов границы, чтобы не допускать вспышки заражений из-за "омикрона". Поэтому в Вифлееме в 2021 году Рождество встречали только местные верующие католики.

Во Франции рождественская служба также второй год подряд прошла под тенью коронавируса. Прихожане в масках собрались в церкви Сен-Жермен-л`Оксеруа напротив Лувра, там им предложили перед входом продезинфицировать руки, размещали их с соблюдением дистанции. Дети в хоре пели также в масках и с дистанцией на подиуме. Для участия в службе им необходимо было сдать отрицательный тест на COVID-19.

В преддверии Рождества Франция зафиксировала рекордное количество ежедневно выявляемых случаев заражения, количество госпитализированных с COVID-19 в стране также растет. Но правительство Франции пока воздержалось от введения комендантского часа или других ограничений на праздничные мероприятия.

Службу проводил настоятель закрытого Собора Парижской Богоматери Патрик Шове. В своем обращении к верующим он заявил, что так же, как огонь опустошил Нотр-Дам, пандемия опустошила сообщества, целые города и семьи. По его словам, изоляция дезориентировала, утомила и эмоционально истощила людей.

"Рождество - это надежда. Мы должны продолжать сражаться, чтобы достичь точки, где мы сможем попытаться увидеть свет в конце туннеля", - добавил Шове.

В Испании с рождественской речью выступил король Фелипе VI. Он призвал подданных к бдительности, поскольку коронавирус продолжает распространяться, несмотря на то, что благодаря вакцинации нынешняя обстановка в Рождество складывается более благоприятно, чем в предыдущий год.

"Мы видим, что вирус по-прежнему способен причинять вред разными способами. Риск не исчез", - заявил он.

В Португалии в полночь с наступлением Рождества вступили в силу новые ограничительные меры, нацеленные на то, чтобы не допустить в стране масштабной вспышки заражений. За несколько дней до праздника в Португалии начали выявлять все больше и больше случаев заражения. В связи с этим власти решили закрыть бары и ночные клубы, рекомендовать гражданам перейти на работу из дома. В канун Нового года будут запрещены собрания более 10 человек.

Более 4,3 тыс. рейсов отменили мировые авиакомпании в США и Европе на рождественские выходные в связи с распространением COVID-19 и, частности, штамма "омикрон".

Только в пятницу - канун католического Рождества - на который по традиции приходится пик рождественских перелетов, авиаперевозчики по всему миру отменили, по меньшей мере, 2 тыс. 366 рейсов.

Почти 280 рейсов отменили в пятницу американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines, сославшись на нехватку персонала на фоне всплеска COVID-19.