Умер нобелевский лауреат Десмонд Туту

Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет, сообщает в воскресенье BBC News.
Туту был одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что он и был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.
Туту умер чуть больше месяца спустя после того, как скончался последний президент ЮАР времен апартеида - Фредерик Виллем де Клерк, руководивший страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, он занимал пост в 1994-1999 годах.
Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.
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