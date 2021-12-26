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Социум 26.12.2021 12:30

Умер нобелевский лауреат Десмонд Туту

Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет, сообщает в воскресенье BBC News.

Туту был одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что он и был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.

Туту умер чуть больше месяца спустя после того, как скончался последний президент ЮАР времен апартеида - Фредерик Виллем де Клерк, руководивший страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, он занимал пост в 1994-1999 годах.

Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]