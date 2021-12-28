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Социум 28.12.2021 13:23

В Азербайджан из РФ через Дагестан в 2021 году вернулись свыше 4,2 тыс. человек

В период с 20 по 27 декабря 2021 года по поручению Оперштаба при кабинете министров на азербайджано-российской границе был организован очередной переход для граждан Азербайджана из РФ.

«Для граждан Азербайджана и наших соотечественников, собравшихся на российско-азербайджанской границе на территории Республики Дагестан для въезда в Азербайджан по сухопутной границе, в период с 20 по 27 декабря 2021 года был организован очередной пропуск», - говорится в сообщении МИД.

Рабочая группа из сотрудников МИД, МВД и МЧС отправилась в служебную командировку в Дагестан, где на месте зарегистрировала 766 граждан Азербайджана, ожидающих перехода через границу, оказав им необходимые консульские услуги.

«Согласно суточной квоте, установленной Оперштабом, в результате мероприятий, согласованных с местными органами России, 728 из 766 человек перешли на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт (ППП) Самур-Яраг-Казмаляр», - отмечается в информации.

В целом, по данным МИД, с 29 января по 27 декабря 2021 года на родину из РФ вернулись 4217 граждан Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ПЕРЕХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]