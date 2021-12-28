В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 376 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 615 тыс. 312, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 306 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 11). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 324.
От COVID-19 вылечились 596 тыс. 545 человек, в том числе 887 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 443 человека.
За сутки медики провели 8 тыс. 784 теста на коронавирус против 6 тыс. 482 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 832 тыс. 974 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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