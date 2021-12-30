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Туризм 30.12.2021 20:02

Кипр ужесточил правила въезда иностранцев в первой половине января

Кипр с 4 по 15 января ужесточил правила въезда для иностранных туристов, сообщило посольство РФ на Никосии.

"С 4 по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в республику Кипр, должны будут сдать ПЦР-тесты за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки или Пафоса. Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет", - говорится в сообщении.

Минздрав Кипра рекомендовал приезжим использовать двойную хирургическую маску или маску с высокой степенью защиты (например, KN95 или FFP2), а также избегать использования тканевых масок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИПР, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]