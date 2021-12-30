Франция готовится к встрече Нового года в условиях пандемии

Устоявшаяся у французов традиция в новогоднюю ночь собираться компаниями, танцевать до утра и обниматься и целоваться при наступлении Нового года на этот раз не соответствует реальности с распространением в стране чрезвычайно заразного штамма "омикрон", отмечает в четверг телеканал BFMTV.

Канал напоминает, что накануне во Франции был зарегистрирован антирекорд заражений COVID-19 с начала пандемии - 208 тыс. случаев.

Вместе с тем отмечается, что новогодняя ночь 2021 года будет сопровождаться меньшим числом ограничений, чем в 2020 году, когда помимо комендантского часа с 20:00 до 6:00 были закрыты бары и рестораны.

BFMTV напомнил своим зрителям и читателям, что можно, а что запрещено в ночь Святого Сильвестра, как во Франции часто называют канун Нового года по одноименному религиозному празднику, отмечаемому в католических странах 31 декабря.

В прошлом году правительство рекомендовало французам не собираться на празднование Нового года компаниями больше шести человек. На этот раз власти не назвали точной цифры участников новогодних застолий, ограничившись рекомендацией не собираться большими компаниями и перед встречей сделать тесты на коронавирус.

Представляя новые антиковидные меры правительства 17 декабря, премьер-министр Жан Кастекс заявил: "Чем меньше людей, тем меньше риска".

Еще одно послабление: в нынешнюю новогоднюю ночь не устанавливается комендантский час. И это вопреки сделанным в начале декабря рекомендациям Научного совета, призывавшего к жестким ограничениям при встрече Нового года, уточняет телеканал.

Только в заморском департаменте Мартиника ввиду очень сложной эпидемиологической обстановки введенный 8 декабря комендантский час был продлен и на 31 декабря. Он начинается с 20:00.

В другом заморском департаменте Франции - на острове Реюньон - комендантский час решено вводить с 1 января, оставив новогоднюю ночь для празднеств.

В этом году бары и рестораны будут открыты 31 декабря. Объявленный запрет на потребление в этих заведениях напитков стоя начнет действовать только с понедельника и продлится три недели.

При этом в барах и ресторанах запрещены танцы. Мера, принятая, чтобы соблюсти справедливость по отношению к дискотекам, закрытие которых продлили на три недели.

Праздновать в заведениях Новый год до утра парижанам на этот раз не удастся. Столичная префектура полиции распорядилась, чтобы все питейные точки закрылись в 2 часа пополуночи.

Кроме того, в минувшую среду было объявлено о возобновлении в Париже обязательного ношения масок на открытом воздухе в связи с высоким уровнем заражаемости COVID-19.