NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана

Международная группа компаний NEQSOL Holding перечислила 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчыванской Автономной Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Средства были выплачены компаниями в составе холдинга по решению акционера NEQSOL Holding с целью оказания дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым в автономной республике для обеспечения социальной защиты семей шехидов и раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.
Фонд развития Нахчыванской Автономной Республики был создан в 1992 году по решению общенационального лидера Гейдара Алиева.
Накануне NEQSOL Holding также перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. Холдинг и компании в его составе продолжают реализацию различных мероприятий и инициатив в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности.
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