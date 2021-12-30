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30.12.2021 19:20

NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана

Международная группа компаний NEQSOL Holding перечислила 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчыванской Автономной Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Средства были выплачены компаниями в составе холдинга по решению акционера NEQSOL Holding с целью оказания дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым в автономной республике для обеспечения социальной защиты семей шехидов и раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Фонд развития Нахчыванской Автономной Республики был создан в 1992 году по решению общенационального лидера Гейдара Алиева.

Накануне NEQSOL Holding также перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. Холдинг и компании в его составе продолжают реализацию различных мероприятий и инициатив в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]