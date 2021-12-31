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Наука и образование 31.12.2021 20:37

Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС - Рогозин

Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием Международной космической станции (МКС), сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса. Мне уже Романов Сергей Юрьевич (первый замгендиректора РКК "Энергия" - ИФ) доложил, что вы там нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить", - сказал Рогозин в поздравлении экипажу МКС.

15 ноября космонавт Пётр Дубров сообщил, что обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха.

31 августа Рогозин сообщал, что космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС для проверки наличия там новых трещин.

30 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что у него нет сведений о наличии на МКС новых трещин, в том числе несквозных. Так он прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на МКС.

При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, МКС, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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