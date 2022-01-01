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Дальнее зарубежье 01.01.2022 14:37

Польские пограничники насчитали в прошлом году почти 40 тыс. попыток незаконно попасть в Польшу из Белоруссии

Почти 40 тыс. беженцев пытались в прошлом году незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщили в погранслужбе Польши в субботу.

"В последний день 2021 года границу Польши и Белоруссии пытался незаконно пересечь 44 человека. В 2021 году польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. раз, в том числе в декабре - 1,7 тыс.", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]