Польские пограничники насчитали в прошлом году почти 40 тыс. попыток незаконно попасть в Польшу из Белоруссии

Почти 40 тыс. беженцев пытались в прошлом году незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщили в погранслужбе Польши в субботу.

"В последний день 2021 года границу Польши и Белоруссии пытался незаконно пересечь 44 человека. В 2021 году польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. раз, в том числе в декабре - 1,7 тыс.", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.