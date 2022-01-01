Польские пограничники насчитали в прошлом году почти 40 тыс. попыток незаконно попасть в Польшу из Белоруссии

Почти 40 тыс. беженцев пытались в прошлом году незаконно пересечь белорусско-польскую границу, сообщили в погранслужбе Польши в субботу.
"В последний день 2021 года границу Польши и Белоруссии пытался незаконно пересечь 44 человека. В 2021 году польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. раз, в том числе в декабре - 1,7 тыс.", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша»
Выработка российских АЭС выросла в 2021 г. на 3,1%, до 222,4 млрд кВт.ч
ЦБА продлил до 2023г период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей
Переговоры в Вене по иранскому атому возобновятся 3 января - постпред РФ
В Азербайджане зафиксирован спад новых случаев COVID-19
Китай запланировал в 2022 году более 40 космических запусков
Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт