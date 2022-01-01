В Азербайджане зафиксирован спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 364 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 617 тыс.311, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 595 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 365.

От COVID-19 вылечились 600 тыс.151 человек, в том числе 605 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 795 человек.

За сутки медики провели 6 тыс. 444 тест на коронавирус против 10 тыс. 549 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 870 тыс. 329 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков