В Азербайджане зафиксирован спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 364 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 617 тыс.311, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 595 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 365.
От COVID-19 вылечились 600 тыс.151 человек, в том числе 605 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 795 человек.
За сутки медики провели 6 тыс. 444 тест на коронавирус против 10 тыс. 549 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 870 тыс. 329 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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