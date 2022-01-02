Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 289 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 289 млн 293 тыс. 171, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 440 тыс. 643 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 54 млн 860 тыс. 424 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 825 тыс. 816.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 889 тыс. 132, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 481 тыс. 770 человек.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 295 тыс. 621 человек. Из них умерли 619 тыс. 367.
Портал Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 700,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 537 человек, Индии - 344, Бразилии - 2 тыс. 882.
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