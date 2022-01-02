В Рязанской области России произошло ДТП с автобусом, пятеро человек погибли

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области РФ погибли пять человек, 21 получил травмы различной степени тяжести, сообщили в областном главке МВД.

Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, говорится в сообщении на сайте УМВД по Рязанской области.

"Сегодня примерно в 5:45 в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 "Каспий" вблизи села Вослебово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, автобус "Неоплан" совершил наезд на опору железнодорожного моста", - отмечают в главке.

"В результате ДТП погибли пять человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование, добавили в УМВД по Рязанской области.

В связи с произошедшим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководству СУ СК по Рязанской области доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП.

Следователи в настоящее время проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП, говорится в сообщении на сайте СКР.

Ход и результаты проверки по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.