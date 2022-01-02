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Происшествия 02.01.2022 21:07

Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

Солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана расстрелял из служебного оружия троих сослуживцев, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы младший сержант-сверхсрочник Авазлы Эльхан Мухаммед оглу по непонятным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам. В результате погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф Исмаил оглу и младшие сержанты Джалилзаде Амиль Фуар оглу и Ибрагимов Рафаил Натиг оглу. Сам Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры по его розыску", - отмечается в сообщении.

В связи с произошедшим сотрудниками ГПС и Генпрокуратуры проводятся соответствующие мероприятия.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]