Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

Солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана расстрелял из служебного оружия троих сослуживцев, говорится в сообщении Госпогранслужбы.
"2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы младший сержант-сверхсрочник Авазлы Эльхан Мухаммед оглу по непонятным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам. В результате погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф Исмаил оглу и младшие сержанты Джалилзаде Амиль Фуар оглу и Ибрагимов Рафаил Натиг оглу. Сам Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры по его розыску", - отмечается в сообщении.
В связи с произошедшим сотрудниками ГПС и Генпрокуратуры проводятся соответствующие мероприятия.
А.Салаева
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