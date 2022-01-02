Азербайджанский военный подорвался на мине на границе с Арменией

Военнослужащий ВС Азербайджана Юсиф Эйниев подорвался на противопехотной мине в Кельбаджарском районе, сообщает Минобороны.

По данным ведомства инцидент произошел 2 января в направлении населенного пункта Баглыпейе.

Эйниев получил ранения и был эвакуирован в медсанчасть.

В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что по данному факту Военная прокуратура проводит расследование.

Н.Аббасова