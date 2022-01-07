НАТО считает реальным риск военного конфликта РФ и Украины - Столтенберг

НАТО желает диалога с Россией, но предусматривает и возможность провала дипломатии, так как считает реальным сценарий военного противостояния Москвы и Киева, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО вступит в добросовестный и содержательный диалог с Россией. Но мы также должны приготовиться к возможности провала дипломатии", - сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции после внеочередного онлайн-совещания министров иностранных дел стран НАТО, на котором обсуждались ситуация вокруг Украины и европейская безопасность.
"Вот почему сегодня министры подчеркнули, что любая новая российская агрессия против Украины будет иметь для России тяжелые последствия и высокую цену", - продолжил Столтенберг.
Он назвал позитивным сигналом готовность России сесть за стол переговоров. "Потому что когда напряженность высока, диалог становится еще более важным. В среду союзники встретятся с Россией в Совете НАТО-Россия", - напомнил генсек.
Вместе с тем он указал на "неоправданное наращивание Россией военной мощи на Украине и вокруг нее". По его словам, "несмотря на призывы международного сообщества, на протяжении многих недель Россия не предприняла шагов по деэскалации".
Наращивание российских сил, по его словам, продолжается "при десятках тысяч боевых войск и тяжелых военных средствах". Кроме того, со стороны России звучит угрожающая риторика.
"Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают порядок безопасности в Европе", - подчеркнул Столтенберг.
Он заверил, что страны НАТО продолжают поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, оказывать ей "политическую и практическую поддержку".
В понедельник, сообщил генсек альянса, он будет председательствовать на заседании комиссии НАТО-Украина при участии главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
"Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой собственный путь и свои союзы", - заявил генеральный секретарь НАТО.
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