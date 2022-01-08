Российские ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Ученые Института прикладной математики РАН обнаружили астероид массой 18 тыс. тонн, который сблизится с Землей 5 апреля 2095 года, сообщили в «Роскосмосе».

«Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. Астероид относится к околоземным астероидам группы Аполлона», - говорится в сообщении.

По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует «диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн». В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%. Астероид получил название UL17.

Кроме этого, сообщается, что ученые уточнили вероятность столкновения с Землей открытого в 2014 году астероида Апофис диаметром почти 400 метров. По их данным, опасность на данный момент отсутствует.