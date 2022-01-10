Акт об амнистии в связи с Днем Победы применен к 11 тыс. гражданам

В Азербайджане амнистия, объявленная в связи с Днем победы 8 ноября 2021 года, применена в отношении 10,943 тыс. человек.
Такие данные приведены в ходе оперативного совещания Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В целом, амнистия применена правоохранительными органами в отношении 6,049 тыс. граждан по согласию соответствующих прокуроров, судами - в отношении 4,053 тыс. граждан с участием прокуроров, в отношении 119 граждан - непосредственно органами прокуратуры, другими органами, под процессуальным руководством прокуратуры в отношении 722 граждан.
Как сообщалось ранее Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 5 ноября 2021 года принял Акт об амнистии в связи с Днем Победы - 8 ноября.
Инициатором проведения амнистии являлся президент Азербайджана Ильхам Алиев, она приурочена к первой годовщине победы Азербайджана во второй Карабахской войне.
Ожидается, что амнистия охватит до 17 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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