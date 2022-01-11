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Религия 11.01.2022 15:26

Глава УМК расскажет в Ватикане о восстановлении религиозного наследия на освобожденных землях Азербайджана

Делегация глав религиозных конфессий Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхулисламом Аллахшюкюром Пашазаде 12 января отправится в Ватикан, сообщили в УМК.

«Визит осуществляется по официальному приглашению главы Римской католической церкви папы Франциска и продлится до 17 января. В состав делегации войдут также глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Архимандрит Алексей Никоноров, а также апостольский префект Римско-католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете», - подчеркнули агентству «Интерфакс-Азербайджан» в управлении.

В УМК считают, что «визит откроет новые возможности и перспективы в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества» на фоне расширения отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

«В ходе встреч стороны подробно обсудят проделанную работу по восстановлению религиозного и духовного наследия на освобожденных землях Азербайджана, реконструкции мечетей, церквей и храмов, обменяются мнениями о реалиях Азербайджана и развитии мультикультурализма», – сообщили в УМК.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УМК, ВАТИКАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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