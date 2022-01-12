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Транспорт и связь 12.01.2022 19:00

Volkswagen увеличил поставки электромобилей в 2021 году почти вдвое

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) сократил поставки автомобилей в 2021 году на 4,5% по сравнению с предыдущим годом из-за нехватки полупроводниковых компонентов, несмотря на высокий потребительский спрос и полный портфель заказов.

При этом продажи автомобилей с электродвигателями (BEV) в минувшем году подскочили почти вдвое, говорится в пресс-релизе VW.

"2021 год был очень сложным из-за глобальной нехватки полупроводниковых компонентов", - заявил глава отдела продаж VW Кристиан Далхайм.

В целом автопроизводитель поставил клиентам по всему миру 8,882 млн машин в прошлом году по сравнению с 9,305 млн автомобилей в 2020 году. Продажи в странах Западной Европы сократились на 2,7%, Центральной и Восточной Европы - на 2,8%, в Китае - на 14,1%. В то же время, в Северной Америке был отмечен рост на 15,6%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета КНР - на 11,9%.

Поставки BEV взлетели на 95,5% по сравнению с предыдущим годом, до 452,9 тыс. автомобилей.

VW стал явным лидером на рынке BEV в Европе и вторым номером в США. В Китае продажи автомобилей с электродвигателями в прошлом году выросли более чем в четыре раза - до 92,7 тыс. единиц.

"Данные за 2021 год показывают, что модель бизнеса группы Volkswagen меняется. Источники выручки будут быстро меняться от традиционных автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям и от продаж автомобилей к программному обеспечению и услугам в сфере мобильности, поддерживаемым ключевой технологией автономного вождения. VW ожидает, что к 2030 году каждый второй автомобиль, продаваемый в мире, будет полностью электрическим", - говорится в пресс-релизе.

Акции VW прибавляют в цене 0,2% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 66%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ПРОДАЖИ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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