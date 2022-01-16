В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 808 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 625 тыс. 726, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 710 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 13).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 521 человек.
От COVID-19 вылечились 608 тыс. 514 человек. (+ 369 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 691 человек.
За сутки медики провели 9 340 тестов на коронавирус против 10 150 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 6 тыс. 500 тестов на COVID-19.
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