В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 808 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 625 тыс. 726, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 710 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 13).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 521 человек.

От COVID-19 вылечились 608 тыс. 514 человек. (+ 369 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 691 человек.

За сутки медики провели 9 340 тестов на коронавирус против 10 150 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 6 тыс. 500 тестов на COVID-19.