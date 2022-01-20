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Здравоохранение 20.01.2022 10:32

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 337,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 337 млн 864 тыс. 173, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 565 тыс. 197 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 68 млн 569 тыс. 958 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 857 тыс. 768.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 38 млн 218 тыс. 773, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 487 тыс. 693.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 млн 425 тыс. 392 человека, из них скончались 622 тыс. 125.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 716,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 638 человек, Индии - 348, Бразилии - 2 тыс. 894.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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