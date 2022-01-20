В Тонгу прибыл первый самолет с гуманитарной помощью

В Тонгу прибыл первый новозеландский самолет с гуманитарной помощью после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай, сообщает в четверг BBC.
Власти Новой Зеландии заявили, что военный самолет прибыл в аэропорт Тонги около 16:00 по местному времени. На его борту находились контейнеры с питьевой водой, наборы для временного убежища, генераторы электроэнергии, санитарно-гигиенические и семейные пакеты, а также оборудование связи.
Рейс стал возможным благодаря тому, что в течение нескольких дней спасательные команды и сотни волонтеров очищали взлетную полосу от вулканического пепла, используя тачки и лопаты.
В данный момент другие самолеты и суда, отправленные Новой Зеландией и Австралией, находятся в пути. Власти Австралии заявили, что на борту одного из самолетов страны, который прибудет в Тонгу позже в четверг, будет специальное устройство, которое поможет поддерживать взлетную полосу чистой.
В обеих странах подтвердили, что передача гуманитарной помощи будет бесконтактной, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Тонге, где за весь период пандемии был выявлен только один случай заражения.
На данный момент в Тонге было зафиксировано три смерти в результате цунами, вызванного извержением вулкана. Одна из погибших была гражданкой Великобритании.
После извержения волны цунами высотой около 80 сантиметров обрушились на береговую линию Тонги. Цунами также достигло западной части американского континента, в частности, в Перу из-за волн погибли два человека.
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