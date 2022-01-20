США уже подготовили пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые способны нанести разрушительный экономический удар в случае ее агрессии против Украины, утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Соединенные Штаты разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он отметил, что пока не может "раскрывать все детали, потому что на данный момент на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Соединенными Штатами и их европейским союзниками, и очень важно ей не навредить". "Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято: США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам", - заявил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий.

"Вчера госсекретарь лично заверил в готовности Соединенных Штатов применить эти и другие рычаги для сдерживания России", - добавил Кулеба.