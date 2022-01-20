В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 186 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 629,352 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 151 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 9). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 564 человек.
От COVID-19 вылечились 610,605 тыс. (+582 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 183 человек.
За сутки медики провели 9 116 тестов на коронавирус против 9 344 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 37,787 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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