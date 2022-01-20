Теннисист Джокович может подать в суд на власти Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович не исключает возможности выдвижения иска в отношении правительства Австралии, которое не дало ему возможности сыграть в турнире Australia Open, дважды поддержав решение об аннулировании его визы на том основании, что спортсмен не привит от COVID-19, сообщает в четверг сербский телерадиоканал РТС.
"Появилась информация о том, что Джокович подумывает об иске против правительства Моррисона (Скот Моррисон - премьер-министр Австралии - ИФ) с требованием возместить ущерб ввиду предвзятого к нему отношения", - сообщает РТС.
Между тем, выступающий посредником адвокат Блажо Недич заявил, что Джоковичу прежде надо хорошо подумать, действительно ли следует подавать такой иск. По словам юриста, необходимо детально изучить все обоснования, оглашенные австралийскими властями при принятии решения об аннулировании визы.
Ранее в январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.
Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.
Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.
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