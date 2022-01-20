Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 20.01.2022 20:30

Теннисист Джокович может подать в суд на власти Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович не исключает возможности выдвижения иска в отношении правительства Австралии, которое не дало ему возможности сыграть в турнире Australia Open, дважды поддержав решение об аннулировании его визы на том основании, что спортсмен не привит от COVID-19, сообщает в четверг сербский телерадиоканал РТС.

"Появилась информация о том, что Джокович подумывает об иске против правительства Моррисона (Скот Моррисон - премьер-министр Австралии - ИФ) с требованием возместить ущерб ввиду предвзятого к нему отношения", - сообщает РТС.

Между тем, выступающий посредником адвокат Блажо Недич заявил, что Джоковичу прежде надо хорошо подумать, действительно ли следует подавать такой иск. По словам юриста, необходимо детально изучить все обоснования, оглашенные австралийскими властями при принятии решения об аннулировании визы.

Ранее в январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, ДЖОКОВИЧ, АВСТРАЛИЯ, ИСК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]