Йеллен надеется, что инфляция в США снизится до 2% к концу года

Министр финансов США Джанет Йеллен высоко оценила успехи экономической политики правительства Соединенных Штатов в первый год президентства Джо Байдена и выразила надежду, что инфляция в стране опустится до целевого показателя в 2% к концу текущего года.
"Мне кажется, что падение безработицы рекордными темпами в американской истории стоит рассматривать как выдающийся успех", - сказала она в интервью CNBC.
"Если вспоминать, с какими трудностями мы все и Федрезерв столкнулись год назад, то тогда безработица была чрезвычайно высокой. Мы все беспокоились о повторении ситуации 2008 года, когда для возврата к полной занятости потребовалось почти десятилетие", - добавила она.
С тех пор в экономике США появилось 6,4 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы опустился ниже 4%.
Однако Йеллен признала, что ситуация в американской экономике далека от идеала из-за высокой инфляции.
"Я ожидаю, что инфляция останется выше 2% в годовом выражении на протяжении большей части года, - сказала она. - Но если мы возьмем пандемию под контроль, я ожидаю, что инфляция будет замедляться в течение года и, надеюсь, вернется к нормальным уровням в районе 2% к концу года".
В декабре потребительские цены в Соединенных Штатах взлетели на 7%, рекордными темпами с 1982 года.
В пятницу вечером Йеллен примет участие в онлайн-мероприятии, организованном Всемирным экономическим форумом.
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