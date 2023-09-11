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Финансы 11.09.2023 19:34

Министр финансов США Йеллен уверена в «мягкой посадке» американской экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что Штатам удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления инфляции без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала Йеллен в интервью агентству Bloomberg. Она отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

Безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до 3,8% с 3,5% в июле на фоне увеличения доли участия населения в рабочей силе до максимума с февраля 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли она по-прежнему прогноза, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на меры сдерживания инфляции, Йеллен ответила утвердительно.

"Я думаю, можно сказать, что мы идем по пути, который выглядит именно так", - сказала она.

Отвечая на вопросы о ситуации в Китае, Йеллен заявила, что у Пекина остаются возможности для стимулирования экономики в случае необходимости.

"Я полагаю, у них достаточно много пространства для маневра в плане стимулов, если они посчитают нужным использовать их, - сказала она. - Пока они сделали, по моему мнению, лишь довольно небольшие корректировки в денежно-кредитной политике".

Курс офшорного юаня к доллару США на прошлой неделе упал до рекордного минимума, и Пекин был вынужден принять меры для сдерживания его снижения. Йеллен отметила, что эти меры ей понятны.

"Они хотят, чтобы мир, включая их собственных граждан, сохранял доверие к китайской экономике и финансовой системе", - сказала она.

Комментируя ситуацию с недавним предложением Китая о расширении БРИКС, Йеллен отметила, что это предполагает объединение стран, интересы которых "серьезно расходятся".

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ЙЕЛЛЕН, МНЕНИЕ


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