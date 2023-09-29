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Цена на нефть

28.09 $/bbl +/- WTI 91,71 -1,97 Brent 95.38 -1.17

ТЭК 29.09.2023 22:33

Йеллен отмечает снижение эффективности механизма ценового потолка для нефти из РФ

Рыночные цены на российскую нефть показывают, что эффективность инициативы государств G7, нацеленной на то, чтобы сократить доходы РФ от экспорта этого энергоносителя, ослабевает, заявила в пятницу министр финансов США Джанет Йеллен.

В прошлом году Москва несла серьезные потери в объемах экспорта нефти, однако теперь эффективность механизма ценового потолка несколько снизилась, сказала Йеллен, слова которой приводит Bloomberg.

Она отметила, однако, что расходы РФ на поставки нефти за рубеж и сопутствующие услуги увеличились, что сокращает доходы бюджета.

По словам Йеллен, США и их партнеры со временем рассмотрят дополнительные шаги, которые могли бы сделать действующие меры более эффективными.

Как сообщалось, c 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на ее поставки в европейские страны. Аналогичный запрет установили государства G7 и Австралия.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ПОТОЛОК, ЙЕЛЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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