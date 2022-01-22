Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 346,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 346 млн 461 тыс. 519, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 584 тыс. 938 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 70 млн 210 тыс. 920 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 864 тыс. 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 38 млн 903 тыс. 731, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 488 тыс. 884.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 млн 766 тыс. 499 человек, из них скончались 622 тыс. 875.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 718,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 659 человек, Индии - 349, Бразилии - 2 тыс. 897.