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Здравоохранение 22.01.2022 10:35

В Азербайджане сокращаются сроки карантина для больных COVID-19

В Азербайджане с 24 января сроки карантина для больных COVID-19 сокращаютсяс двух недель до одной, говорится в распространенной в субботу совместной информации Министерства здравоохранения страны, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TABIB).

«С учетом международного опыта и результатов существующих научных исследований, период изоляции (карантина) лиц с положительными результатами ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и находящихся с ними в тесном контакте с 24 января сокращается с 14 дней до 7», - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что изменения вносятся с учетом специфических особенностей штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, COVID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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