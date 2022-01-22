В Азербайджане сокращаются сроки карантина для больных COVID-19

В Азербайджане с 24 января сроки карантина для больных COVID-19 сокращаютсяс двух недель до одной, говорится в распространенной в субботу совместной информации Министерства здравоохранения страны, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TABIB).
«С учетом международного опыта и результатов существующих научных исследований, период изоляции (карантина) лиц с положительными результатами ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и находящихся с ними в тесном контакте с 24 января сокращается с 14 дней до 7», - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что изменения вносятся с учетом специфических особенностей штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.
Р.Керимов
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