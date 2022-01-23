Штамм «омикрон» так же опасен для непривитых групп риска, как и «дельта» - Гинцбург

Штамм коронавируса «омикрон» так же опасен для не привитых от коронавируса людей из групп риска, как и штамм «дельта», сообщил «Интерфаксу» директор центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он («омикрон» - ИФ) гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были - пожилые и люди с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями легких, курящие и прочее) - для них он так же опасен, как и «дельта». Для той их части, которая не привита, безусловно», - сказал Гинцбург.
«Я боюсь, что скоро мы увидим, когда будет достаточно статистики, что в этих группах риска тяжелых случаев будет столько же, что и от «уханя», что от «дельты»,- добавил он.
Так ученый ответил на вопрос, достаточно ли сейчас данных, чтобы говорить, что заболевание «омикроном» протекает легче, чем штаммом «дельта», или правы те, кто считает, что для привитых он может пройти легко, а у непривитых приведёт к тяжелым последствиям.
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