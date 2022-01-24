Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 351 млн 69 тыс. 733, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 596 тыс. 593 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 70 млн 699 тыс. 416 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 866 тыс. 540.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 млн 257 тыс. 80, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 489 тыс. 428.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн 54 тыс. 405 человек, из них скончались 623 тыс. 370.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 720,3 В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 662 человек, Индии - 350, Бразилии - 2 тыс. 899.
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