Банки-агенты АИКГФ в 2021г увеличили ипотечное кредитование на 38%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2021 году выдали ипотечных кредитов на сумму 356,3 млн манатов, что на 38,4% больше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в декабре банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 30,8 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ за 2021 год рефинансировал кредитов на сумму 409,9 млн манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом - ИФ).

Фонд в 2021 году из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 71,1 млн манатов (спад в 2,3 раза).

АИКГФ за 2021 год привлек 280 млн манатов от размещения облигаций (рост на 21,7% - ИФ).

По данным ЦБА, в 2021 году средний размер выданного ипотечного кредита составил около 54,3 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке около 6,33% в год.

В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Р.Ахмедов