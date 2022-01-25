Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 354,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 354 млн 788 тыс. 76, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 604 тыс. 501 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 71 млн 709 тыс. 180 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 868 тыс. 512.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 млн 578 тыс. 547, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране - 489 тыс. 937.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн 142 тыс. 32 человека, из них скончались 623 тыс. 636.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 721,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 669 человек, Индии - 350, Бразилии - 2 тыс. 901.
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